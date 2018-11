Deel dit artikel:













Grootste caleidoscoop ter wereld staat in Emmen Monique Verbruggen en Ingo Leth bij de grootste caleidoscoop ter wereld (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Monique Verbruggen in haar caleidoscoop (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Het lijkt een beetje op de screensaver van je computer. Rare figuurtjes die in elkaar overlopen. Dat beeld maakt een caleidoscoop, een kunstig apparaat. De grootste ter wereld staat in de galerij van Ingo Leth in Emmen. Glaskunstenares Monique Verbruggen ontwierp hem.

Een driehoekige buis, met aan de binnenkant spiegels en aan het uiteinde een rad met drie ronde glazen platen, die je rond kunt draaien. De platen op de kunstwerken zijn gemaakt van glas door Monique Verbruggen.



Andere dimensie

"Als je erdoorheen kijkt, tegen het licht in en terwijl de platen draaien, lijkt het net alsof je je in een andere dimensie bevindt", vertelt Ingo Leth. "Ik ben erg trots dat dit kunstwerk in Emmen staat."



Kunstenares Monique Verbruggen heeft al meerdere caleidoscopen gemaakt, maar dit is de grootste. De glazen platen zijn bewerkt met gesmolten en gekleurd glas. Het lijkt alsof het geverfd is, maar alles is van glas. Dat zorgt voor het mooie effect wanneer je erdoorheen kijkt.



Apart effect

Dat mooie beeld heeft op sommige mensen een apart effect. Monique Verbruggen: "Er was hier laatst een jongetje met een motorische aandoening die krampachtig binnenkwam. Toen zijn moeder hem een poos voor de caleidoscoop zette zag je dat hij ontspande. Na een paar minuten oogde hij heel relaxt."



Tot eind januari is het bijzondere apparaat te bewonderen bij Ingo Leth's galerij. Er hangt ook een prijskaartje aan. Wil je hem hebben, dan moet je 24.000 euro aftikken.