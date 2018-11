Drentse film Anders opnieuw in de prijzen

De Drentse film Anders van regisseur Reinout Hellenthal uit Assen heeft weer een prijs in de wacht gesleept. Dit keer op het Spaanse Festival de Cine Zaragoza. Hier werd de film bekroond met de Social Awareness Award.

Het is de tweede prijs deze week voor de korte LHBT-film. Zo kreeg de film afgelopen week ook de prijs voor Beste Internationale Jeugdfilm tijdens het Exground Filmfest in Wiesbaden en een speciale vermelding tijdens het prestigieuze Interfilm-Kuki Short Film Festival in Berlijn.Het is de achtentwintigste prijs voor de film. De film gaat over een puber die worstelt met zijn identiteit op het platteland.