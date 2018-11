Deel dit artikel:













Handrem vergeten: bus rolt bijna de sloot in De bus ging zelf aan de rol (foto:persbureau Meter) De bus bleef net voor de sloot hangen (foto: persbureau Meter)

Een touringcar is vanmorgen in Assen op eigen houtje bijna een sloot ingereden.

De chauffeur had de bus uit de garage aan de A.H.G. Fokkerstraat gehaald en op de parkeerplaats neergezet. Hij ging binnen nog iets halen en toen hij terugkwam was de bus verdwenen.



Het voertuig was zelfstandig aan de rol gegaan en aan de overkant van de weg met de neus boven een sloot blijven hangen. Vermoedelijk was de chauffeur vergeten de bus op de handrem te zetten.