Verbreding Lorentszluis geen 'prioriteit', directeur havenschap blijft positief

Positief is Jeroen van der Ende na de commissievergadering gisteren in de Tweede Kamer over het verbreden van de Lorentzsluis in de Afsluitdijk.

De directeur van Port of Zwolle, het gezamenlijke havenschap waar ook Meppel onder valt was gisteren in Den Haag aanwezig. "Er werd een motie ingediend en die is aangenomen. Veel partijen waren positief over de plannen," aldus Van der Ende.Het gaat over het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand. Dit levert veel werkgelegenheid op, ook in de regio Meppel. "Als de sluis wordt verbreed, levert dit drieduizend banen op," aldus Van der Ende.Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur noemde tijdens de vergadering het project geen 'prioriteit', meldt de Volkskrant . Toch blijf Van der Ende positief. "Ik vond eigenlijk wel dat ze positief was en mee wilde denken over oplossingen."Het gaat dan vooral om de financiering. De verbreding van de sluis van 14 naar 25 meter kost 200 miljoen euro. Regionale overheden en bedrijven zijn bereid 73,5 miljoen in te leggen. Het Rijk wil niet meer dan 50 miljoen meebetalen, schrijft de Volkskrant. Dan blijft er een gat van 80 miljoen over.