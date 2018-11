Make-over voor Museum Havezate Mensinge

De gemeente Noordenveld heeft Buro Edzes de opdracht gegeven een nieuwe moderne presentatie te ontwikkelen voor Museum Havezate Mensinge in Roden.

Ook moet het buro zich richten op het tot stand brengen van een nauwe samenwerking en het mogelijk samengaan van het museum met Museum Kinderwereld in Roden.Buro Edzes wordt geleid door Marjon Edzes. Zij is ook directeur van de Fraeylemaborg in Slochteren en het Doe Museum in Veendam.De opdracht is een gevolg van het beleidsplan voor de stichting Landgoed Mensinge, dat de gemeenteraad in 2018 heeft aangenomen.