IJsbaan en speedway Veenoord verhuizen, velden SV Twedo op één plek

Een jaar lang werkten alle partijen op sportpark Veenoord aan de nieuwe plannen. Vanochtend werden de definitieve plannen aan de gemeente gepresenteerd in de kantine van SV Twedo.

"Het belangrijkste verschil is dat zowel de speedway als de ijsbaan verplaatst worden naar de overkant van de weg", legt voorzitter Rikus Haasken van plaatselijk belang uit.Daarnaast worden de velden van SV Twedo, die nu verdeeld liggen aan weerszijden van de Nieuweweg, aan de kant van de huidige ijsbaan worden gerealiseerd. "Iedereen gaat er super vooruit in de mooiste variant."Het plan omvat zes verschillende varianten. Het sportpark stamt uit de jaren '50 en onderhoud is er amper gepleegd sindsdien.Een wens die al jaren leeft bij de ijsvereniging is een verharde ondergrond. De huidige baan is van sintel. "Het is bij ons de laatste jaren gebleken dat we het zwaar hebben om snel en goed ijs te maken."In de nieuwe situatie krijgt de ijsbaan een harde ondergrond. "Dan kunnen we beter en sneller ijs maken om mee te doen met onze concurrenten om de eerste marathon op natuurijs. Maar ook om de baan goed te maken voor de kinderen, die hier lekker kunnen schaatsen.""Vorig jaar is er wel enigzins geschaatst, maar de zon werd te fel. De laatste keer dat we echt goed ijs hadden, was in 2013", zegt Sieben.Bij SV Twedo leeft de wens al langer om alle velden op één plek te situeren, zegt voorzitter Kees Goos. "Het is nu allemaal verspreid, we kunnen het onderhoud met alle vrijwilligers amper behappen. En als de velden aan de Nieuweweg worden verplaatst, kunnen we ook veel meer veiligheid garanderen voor de kinderen."De Nieuweweg is een drukke doorgaande weg en ouders en kinderen moeten regelmatig oversteken, doordat de velden en de kantine aan beide kanten van de weg liggen. In de nieuwe plannen wordt ook één kantine gerealiseerd, waarvan zowel de voetbalclub als de speedway en de ijsvereniging gebruik kunnen maken.Wethouder René van der Weide was wegens ziekte afwezig vanochtend, Haasken drukte de ambtenaren op het hart om het plan bij hem op het bureau te leggen. "Daarnaast willen we hem graag het sportpark laten zien, want het is echt aan onderhoud toe."De gemeente Emmen kan pas in maart duidelijkheid geven over de financiën. Alle investeringen zijn momenteel stopgezet, wegens oplopende tekorten bij de gemeente als het gaat om jeugdzorg en dierenpark Wildlands.De verenigingen hebben goede hoop. "Het is hard nodig. En we zijn apetrots op ons sportpark en de evenementen die ons de naamsbekendheid geven", aldus Haasken.