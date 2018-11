Deel dit artikel:













Paralympisch zwemster Sanne Hofman op weg terug Paralympisch zwemster Sanne Hofman op weg terug (foto: RTV Drenthe)

ZWEMMEN - Sanne Hofman uit (17) Hoogeveen was in 2016 de jongste deelnemer namens Nederland op de Paralympics van Riio de Janeiro. Op de honderd meter rugslag in de S13 klasse voor slechtzienden werd ze zesde. Hofman was pas veertien jaar. Een heupblessure, die te laat opgemerkt werd, wierp haar na de Spelen ver terug. Maar nu klimt ze weer langzaam uit het dal.

"Ik weet niet of ik te hard heb getraind en te jong was om naar de Paralympics te gaan. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat ik het allemaal mee heb gemaakt", kijkt Hofman terug.



Twee tumoren in beide ogen

Toen Sanne tien maanden oud was, kregen haar ouders te horen dat ze twee tumoren in beide ogen had. Haar diagnose luidde Retinoblastoom: een zeldzame vorm van kanker. Ze werd bestraald met als gevolg dat ze een groot deel van haar zicht verloor.



"Ik zie aan de rechterkant nog tien procent en aan de linkerkant één procent. En omdat m'n centrale deel is beschadigd, zie ik alleen nog aan de zijkanten. Dingen die jullie vanaf honderd meter aan zien komen, zie ik pas vanaf tien meter", verklaart Hofman.



'Dat is wel spannend'

Tijdens het zwemmen is het lastig om het keerpunt goed in te schatten. Maar ze ontwikkelt automatismen en zoekt zelf haar ijkpunten om te weten waar ze is. Ze botst eigenlijk nooit. Om te ervaren wat Sanne in het water meemaakt, is vriendin Kyra bereid om voor even in de huid van haar vriendin te kruipen. Met een speciale bril, die het zicht van Sanne nabootst, duikt ze in het water. Op de heenweg gaat het prima. Maar op de terugweg raakt ze uit koers. "Ja, dat is wel spannend. Je bent bang dat je scheef gaat zwemmen en dat je de kant mist. Het is wel gek", zegt Kyra. "Ik vind het wel knap hoe ze dat doet. Want ze kan wel hard zwemmen en ze doet het ook met zekerheid."



Zelfstandig

Ondanks haar slechte zicht redt Hofman zich prima. En dat is maar goed ook. Omdat ze bij het Paralympisch team zwemt, doet ze veruit het grootste deel van haar trainingen in Amersfoort. Daar blijft ze ook twee nachten per week slapen. Daarnaast gaat ze in verband met haar topsportstatus in Heerenveen naar school. Ze reist zelfstandig met de fiets en met de trein. Alleen in het donker fietsen is lastig.



School

Sanne zit in 5 HAVO. Haar schoolboeken zijn allemaal digitaal en kunnen worden voorgelezen. Ook hier redt ze zich prima. Als ze maar dicht genoeg op de letters zit, kan ze ook lezen. Voor toetsen op school krijgt ze wat meer tijd.



Paralympics 2020?

Nu ze de smaak weer te pakken heeft met het zwemmen lonken de Paralympics van 2020 in Tokyo ook weer. "De limieten zijn net weer bekend geworden en staan heel erg scherp. Ik zie wel hoe het loopt", besluit Hofman.