'Heel langzaam rolt de bus zo de sloot in', bekijk de bewakingsbeelden De bus hangt met zijn neus boven de sloot (foto: persbureau Meter)

Het korte spookritje van de bus die vanmorgen in Assen met zijn neus boven een sloot belandde is vastgelegd door een bewakingscamera.

"Een heel raar gezicht, heel langzaam rolt ie zo de sloot in", zegt directeur Klaas Jan de Vries van Drenthe Tours, als hij de beelden ziet.



De bus stond geparkeerd in de garage omdat er een ruit gerepareerd moest worden. "De chauffeur start de bus en gaat er even bij weg. De rem was eraf en hij rolt zo heel langzaam over het plein, over de weg, de sloot in. Het loopt hier een beetje scheef en dan rolt ie zo weg."



Geschrokken

De chauffeur is geschrokken. "Hij was zijn papieren aan het ophalen, die had ie laten liggen. Hij komt terug in de garage en zag de bus niet meer. Buiten ziet hij de bus in de sloot liggen", zegt De Vries



De Vries is blij dat er niemand gewond is geraakt. "Voor hetzelfde geld rijdt er een auto, fietser of loopt er een voetganger, dan was de ramp niet te overzien. Gelukkig is het alleen materiële schade."



De chauffeur is naar huis gegaan. Om te bekomen van de schrik, maar ook omdat hij geen bus meer had om in te rijden.