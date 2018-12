Deel dit artikel:













Aantal waterbergingen neemt toe, landbouwgrond neemt af Ook bij Meppel is een waterberging aangelegd (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Drenthe krijgt steeds meer open natte natuurgebieden. Daarvoor moeten boeren landbouwgrond inleveren, waar waterbergingen en wetlands van worden gemaakt.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat heeft onderzoek gedaan naar de toename van open natuurlijk terrein in Nederland tussen 2012 en 2015.



In totaal is er in die periode in Nederland 11.000 hectare aan open natuurlijk terrein bijgekomen. Vooral het areaal open nat natuurlijk terrein nam toe. Daarnaast nam ook de bebouwde oppervlakte verder toe, vooral door een toename van woon- en bedrijfsterrein. Recreatiegebieden en binnenwateren winnen ook verder aan terrein. Het agrarisch terrein nam met 15 duizend hectare het meest af, gevolgd door het bos.



Een goed voorbeeld in Drenthe van de aanleg van open nat natuurlijke terreinen zijn de Peizer- en Eeldermaden. Hier is ruim 800 hectare voormalig agrarisch terrein onder water gezet en teruggegeven aan de natuur.



Op het gebied van toename van recreatiegebieden is Drenthe koploper. In drie jaar tijd nam de oppervlakte aan parken en plantsoenen, verblijfsrecreatie en sportterreinen met ruim 4,5 procent toe. Gemiddeld steeg dit in Nederland met drie procent.