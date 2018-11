Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oud-handbalinternational Rink wordt wethouder in Emmen Guido Rink tijdens het campagnevoeren vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De fractie van de PvdA in Emmen heeft Guido Rink (37) uit Emmer-Compascuum unaniem voorgedragen als kandidaat-wethouder.

Geschreven door Janet Oortwijn

Hij volgt hiermee vertrekkend wethouder Bouke Arends op, die burgemeester in Westland wordt. De gemeenteraad moet met de voordracht akkoord gaan. De benoeming staat op de agenda op de eerstvolgende vergadering, op 20 december.



Rink is sinds 2013 actief in de politiek van Emmen. Sinds dit voorjaar is hij fractievoorzitter, toen Raymond Wanders wethouder werd. Rink was eerder handbalkeeper.



"Uiteindelijk was dit wel mijn ambitie", laat Rink in een reactie weten. "De stap komt sneller dan verwacht. Ik heb er enorm veel zin in."