Tom Hendrikse: Ik wil over tien jaar op de Olympische marathon starten Tom Hendrikse: Ik wil over tien jaar op de Olympische marathon starten (foto: RTV Drenhte)

ATLETIEK - Een jaar geleden werd atleet Tom Hendrikse (20) uit Assen geselecteerd voor het EK op de baan voor junioren in Italië. Hij finishte op de 10.000 meter als elfde. Afgelopen week kreeg hij te horen dat hij z'n debuut mag gaan maken op het EK cross.

Geschreven door Karin Mulder

"Het bevrijdende telefoontje kwam eerder dan ik gedacht had, dus daar was ik wel heel blij mee", zegt de 20-jarige Assenaar. "Vorig jaar kreeg ik nog te horen dat ik niet mee mocht."



Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. De liefde voor bewegen zit diep bij de ALO-student. Hij begon z'n carrière bij AAC'61 in Assen. Sinds vier jaar traint hij bij het RTC Noord in Groningen onder trainer Guido van Weeren. Samen hebben ze een plan uitgestippeld. De komende jaren wil hij doorgroeien van de 10.000 meter naar de marathon. Over tien jaar willen ze samen op de Olympische marathon starten.



Trainingsbeest

Kiezen tussen de cross, de baan en de weg kan hij niet. Hij is over alles even enthousiast. "Het is iemand die precies uitvoert wat je vraagt. Hij wil alles goed doen. Ik denk dat dat zich nu ook uitbetaalt", zegt trainer Van Weeren. "Het is een trainingsbeest. Hij vindt het helemaal niet erg om zoveel kilometers te lopen. Dat is best bijzonder voor die leeftijd."



EK cross Tilburg

Het EK cross is op zondag 9 december in Beekse Bergen in Tilburg. Hendrikse start in de klasse tot 23 jaar. De beste drie prestaties per land tellen mee voor het landenklassement. Nederland vaardigt in totaal 26 atleten af.