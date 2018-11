Deel dit artikel:













'Leerlingen op het veen krijgen lager schooladvies dan op het zand' Volgens Paul Moltmaker krijgen kinderen op het zand sneller een hoger schooladvies (foto: RTV Drenthe)

Basisschoolleerlingen in Assen, Hoogeveen en Meppel krijgen sneller een hoger schooladvies bij een goede eindtoets dan leerlingen in het oosten van de provincie.

Dat zegt Paul Moltmaker, directeur van Plateau Drenthe. Volgens Moltmaker heeft het met de mentaliteit van de mensen te maken. "Op het zand willen ouders dat hun kinderen iets hoger instappen. In Emmen en omgeving vinden ouders het verstandig dat kinderen lager instappen en later stappen omhoog maken."



Leraren geven in groep acht advies over welk onderwijstype een kind het best kan volgen in het voortgezet onderwijs. Daarna volgt aan het eind van het laatste schooljaar nog een eindtoets. Scoort een leerling een hoger niveau op de eindtoets dan vooraf is ingeschat, dan volgt er overleg met de ouders. Kinderen kunnen dan een hoger schooladvies krijgen.



Zorgen

In Nederland worden de schooladviezen van basisschoolleerlingen in steden veel vaker omhoog bijgesteld dan op het platteland. Daarover heeft minister Arie Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hij maakt zich zorgen over het verschil.



Volgens Moltmaker is er inderdaad een duidelijk verschil zichtbaar tussen onderwijsadviezen in Drenthe en in de Randstad. "De druk om te presteren is veel hoger in het Westen. Dat maakt dat ouders vaker willen dat hun kind naar een hoger niveau gaat."



En dat verschil wordt dus ook binnen de provincie geconstateerd, tussen zand en veen, stad en platteland.



'Hijgerigheid leidt tot ellende'

Of kiezen voor het hoogst mogelijke niveau altijd verstandig is, dat is de vraag. "Wij volgen leerlingen hun hele schoolcarrière en krijgen zo een goed beeld van de mogelijkheden van het kind", zegt Moltmaker. "Die hijgerigheid uit de Randstad, altijd het hoogst haalbare te willen, leidt vaak ook tot ellende. Studenten en jongeren zitten overspannen thuis. Ik denk niet dat het altijd het verstandigste is om het hoogste na te streven."