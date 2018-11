Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Taxibedrijf Mobitrans uit Ruinen failliet Taxibedrijf Mobitrans uit Ruinen is failliet (foto: Pixabay)

Taxibedrijf Mobitrans uit Ruinen is failliet. Gisteren is het faillissement uitgesproken.

Het personeel is vanmiddag ingelicht over het nieuws. Er werken 70 mensen bij het bedrijf. In 2010 werd Mobitrans Personenvervoer B.V. opgericht.



Het bedrijf richt zich op leerlingenvervoer, vervoer voor dagbesteding, zorgvervoer en ander vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.



Zo vervoert Mobitrans in Westerveld, Meppel en De Wolden kinderen met busjes naar scholen.



Wat de gevolgen van het faillissement zijn is nog niet duidelijk.



Later meer...