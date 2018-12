Drenthe Toen #13: De strijd om de Formule 1 en hanengevechten

Zandvoort en Assen zijn in een strijd verwikkeld om een plek op de Formule 1-kalender. Het circuit in Noord-Holland lijkt de beste papieren te hebben vanwege de historische waarde. Schrijver, liefhebber en historisch onderzoeker Koen Vergeer vertelt over de geschiedenis van Zandvoort en de status van beide circuits. Ook hebben we aandacht voor een andere strijd. Amateur-historicus Henk Luning vertelt over hanengevechten in Drenthe. Dat en meer in deze podcast van Drenthe Toen.

Een kortere aflevering van Drenthe Toen deze zondag, vanwege opnamen van Radio Westerbork. Die uitzending kun je woensdag beluisteren of via uitzending gemist - Zandvoort en Assen zijn in een strijd verwikkeld om een plek op de Formule 1-kalender. Assen probeerde al vaker autosport naar het TT Circuit te halen. Schrijver en onderzoeker Koen Vergeer vertelt over de status en geschiedenis van beide circuits en waarom zijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar Zandvoort.- Hanengevechten zijn tegenwoordig verboden in Nederland, maar vroeger werden die gevechten nog wel georganiseerd. Amateur-historicus Henk Luning vertelt hoe een hanengevecht in z'n werk ging en waarom hanen het bijvoorbeeld op elkaars kam gemunt hebben.- De treinkaping in Wijster staat vandaag centraal in Old Neis. Aaldert Oosterhuis slaat de kranten uit 1975 open en leest de berichtgeving over de kaping.- In het RONO-archief vonden we een treurig audiofragment uit 1964. Hitjo D. Schut vertelt hoe één van zijn dierbare collega's 'door de Heer van leven en dood tot zich genomen' is.- Ter Borch was een havezate in Eelde. Paul Brood gaat met ons op zoek naar de restanten van het huis.- In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer.Koen Vergeer -Henk Luning -Paul BroodSophie Timmer