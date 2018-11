Deel dit artikel:













Studenten van het Drenthe College gaan de markt op Sander Wessels is een van de studenten die vandaag de markt op gaat. (foto: RTV Drenthe) Gerrie Golsteijn probeert de studenten enthousiast te maken voor het vak (foto: RTV Drenthe)

Als er een plek is waar je handel kan leren dan is het wel op de markt. Dat vindt Gerrie Golsteijn, een echte Amsterdamse marktkoopman. Hij brengt de studenten van de opleiding Handel & Economie van het Drenthe College vandaag wat handeltrucs bij.

Daarna gaat de groep studenten de markt in Emmen op. Het idee is dat de jongeren enthousiast gemaakt om later marktkoopman of vrouw te worden.



"Verkopen kun je niet leren, je hebt het of je hebt het niet. Je moet met mensen om kunnen gaan. Tegenwoordig als ze stagelopen in een supermarkt, gebeurt er weinig. Op de markt heb je contact met de consument," vertelt Gerrie Golsteijn.



Proeven

Voor de studenten staat ook het proeven van de producten op het programma. Want als je iets wilt verkopen dan moet je wel weten wat je verkoopt. Sander Wessels staat vandaag in een broodkraam en is een van de studenten: "Het lijkt mij wel leuk om te doen, maar in een winkel vind ik het denk ik leuker."