Is de Zuiderschool in Meppel nog te redden?

Wachten de provincie en de gemeente Meppel bewust op elkaar om een besluit te nemen over of de historische Zuiderschool een monumentale status krijgt? Geen sprake van, zegt gedeputeerde Cees Bijl. Maar bij de Meppeler ChristenUnie en het Cuypersgenootschap zijn twijfels.

Ondertussen is de sloopmelding van projectontwikkelaar Schagen groep/Schavast inmiddels binnen op het gemeentehuis. Een sloopvergunning is niet nodig, want het pand is geen gemeentelijk of provinciaal monument. En daar gaat het volgens de ChristenUnie en het Cuypersgenootschap fout, omdat daar nooit een besluit over is genomen."Wij hebben een jaar geleden een brief aan zowel de provincie als aan B&W van Meppel gestuurd. Hierin stond het verzoek de Zuiderschool aan te wijzen als provinciaal of gemeentelijk monument", zegt bestuurslid Norman Vervat van Cuypersgenootschap. "Dan mag je het niet slopen. We hebben nog steeds geen formeel besluit, niet uit Meppel, niet uit Assen. Dus hebben we beide overheden maar in gebreke gesteld."ChristenUnie raadslid Gert Stam vervolgt: "Zolang niemand een besluit neemt is het het pand onbeschermd. En ook als het besluit van B&W of de provincie 'nee' is dan kun je er bezwaar tegen maken. Dat kan niet als er geen besluit komt." Stams partijgenoot in Provinciale Staten heeft er inmiddels vragen over gesteld.De Zuiderschool is eind jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd in de strakke stijl van de Amsterdams school, het zakelijke expressionisme met art-deco elementen. Dus veel baksteen, strak gemetseld. De architect is Meppeler Dirk Monsema, destijds directeur van gemeentewerken. Dat maakt volgens het Cuypersgenootschap de historische school ook bijzonder omdat er op verschillende plekken in ons land scholen volgens Amsterdamse stijl werden gebouwd door allemaal lokale architecten.Vervat: "De Zuiderschool maakt deel uit van een scholencomplex met de oude Rijks HBS uit 1881 en een monumentale gymzaal. Meppel heeft al zoveel historische gebouwen gesloopt. Dit hele gebied met het scholencomplex, de statige herenhuizen en het park daar moet je eigenlijk van af blijven. Doordat het schoolcomplex nu nog zo gaaf is hoort het op de provinciale monumentenlijst."Formeel heeft de provincie nog geen besluit genomen. Maar omdat het Cuypersgenootschap zowel de provincie als de gemeente in gebreke heeft gesteld heeft de provincie een brief gestuurd met welk besluit ze binnenkort gaan nemen: de Zuiderschool krijgt geen provinciale monumentale status. Motivatie: het gebouw is niet van regionaal belang. De HBS wel.Als dat besluit er straks is, ligt de bal weer bij B&W van Meppel. Maar die hebben het complete scholencomplex verkocht aan Schagen Groep/Schavast projectontwikkeling. Die gaat de HBS ombouwen tot appartementencomplex. De gymzaal krijgt waarschijnlijk een permanente culturele bestemming. Nu al zit de Muziekcoöperatie Meppel er tijdelijk in. De Zuiderschool gaat er af om plaats te maken voor veertien nieuwbouwwoningen om het hele project rendabel te maken. Dat was de deal met de gemeente.Historische Vereniging Oud Meppel is van mening dat je soms iets historisch moet opofferen om andere historische gebouwen een herbestemming te kunnen geven. De ChristenUnie en het Cuypersgenootschap zijn het daar niet mee eens. Bekijk hieronder de video daarover:Momenteel maakt de Calvijnschool nog tijdelijk gebruik van de Zuiderschool, omdat hun eigen gebouw in renovatie is. Maar dat is in mei 2019 klaar. De dagen van de Zuiderschool lijken dus geteld.De projectontwikkelaar wilde niet meewerken aan dit verhaal en de videoreportages.