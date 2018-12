Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hanenmaaltijd en hanenbier: zo werd er vroeger getrouwd in Drenthe De haan speelde een belangrijke rol bij huwelijken (foto: pixabay.com)

In Drenthe was het tot een eeuw geleden gebruik om als buren de bruidegom op zijn trouwdag een hanenmaaltijd aan te bieden.

Geschreven door Lydia Tuijnman

"De gebraden haan werd in trotse houding, voorzien van kam en veren, op drie pennen op een grote schaal opgediend. De gasten werden verwelkomd met een woest kukeleku-geschreeuw en een van de buren mocht zijn talent in het voorsnijden tonen", vertelt historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen.



Zo ging dat

De beste brokken van de haan werden aan de jonggehuwden en hun gasten aangeboden, op een bord met beschuit en gesmolten boter. De andere aanwezigen, die zich rond de tafel verdrongen, kregen de restanten aangereikt, of toegeworpen.



De maaltijd werd door een van de buren besloten met een dankzegging. Tenslotte gaf de bruidegom een fooi van ongeveer anderhalve tot vijf gulden aan de voorsnijder, waarna het bruidspaar met aanhang de gastvrije woning verliet.



Zuippartij

Luning: "Dan volgde het feestje waar iedereen zich op verheugd had en waar het eigenlijk om was begonnen: het hanenbier." Ook de buurmeisjes waren hier van harte welkom. Het bier werd betaald met de fooi. Niet zelden ontaardde het in een zuippartij, waarbij geweld onder de feestvierders geen zeldzaam verschijnsel was.



In latere jaren werd het bier vervangen door jenever en brandewijn. Toch bleef de term hanenbier in stand.



Morgen hoor je in in het radioprogramma Drenthe Toen meer over hanen. Henk Luning vertelt dan over hanengevechten die overal in Drenthe werden gehouden.