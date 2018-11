Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het is bijna december, de maand van de feestdagen. Pakjesavond en kerst komen al bijna om de hoek kijken. Er is genoeg te doen in onze provincie! Voor komend weekend hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

In verschillende plaatsen in de provincie zijn er dit weekend kerstmarkten. Zo kun je naar de Dickens Fair in Annen, de kerstmarkt in Odoorn en naar het Kerstrondje Ruinerwold. Voor een compleet overzicht van de markten kun je hier kijken.Seven Drunken Nights brengt een eerbetoon aan Ierlands favoriete zonen: The Dubliners. De virtuoze muzikanten brengen op authentieke wijze het muzikale verhaal van de legendarische band, die er na een halve eeuw spelen in 2012 mee ophield. Seven Drunken Nights is vanavond om 20:00 te zien in DNK in Assen.Een compilatie van de Seven Drunken Nights:Het oude ambacht van olieslager komt morgen weer tot leven bij molen Woldzigt in Roderwolde. Er zijn demonstraties en de molenaar vertelt meer over dit bijzondere ambacht. De molen is geopend van 13:30 uur tot 17:00 uur.In Beilen wordt morgen de subtopwedstrijd georganiseerd. Zowel jong als oud verschijnt in de ring bij de Stroomruiters. Er zijn inmiddels 50 aanmeldingen.Bij Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht kun je zien hoe Emmen na de Tweede Wereldoorlog een industriestad wilde worden. Met de komst van de Nederlandse Industrie voor Radio Apparatuur (NIRA) naar Emmen in 1956 legde Emmen de basis voor haar eigen Silicon Valley. De tentoonstelling is morgen van 13:00 uur tot 17:00 uur te bekijken.Mickey wordt 90 jaar en dat wordt groots gevierd in Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. Mickey in zwart-wit, Mickey in allerlei kleuren, het is allemaal te zien in de tentoonstelling. De deuren zijn geopend van 11:00 uur tot 17:00 uur.Ga mee op zoek naar diersporen in het bos of heide. Tijdens het speuren ontdek je welke planten en dieren er in het bos leven. Je helpt mee met het bouwen van hutten. Deze activiteit is vooral leuk voor jonge gezinnen. De tocht begint om 14:00 uur bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen.