Bouw zwembad in Emmen bereikt hoogste punt

De bouw van het nieuwe zwembad aan de Meerdijk in Emmen heeft het hoogste punt bereikt. Met een tegeltje in de wand van één van de baden is dit moment vanmiddag vastgelegd.

"Vroeger deden we nog wel eens een tak in het dak, maar dat gebeurt niet meer", lacht wethouder Jisse Otter, die de zieke René van der Weide verving. "De bouw schiet op, we hebben ongeveer nog negen maanden nodig." De bouw van het nieuwe bad kost 18 miljoen euro.Volgend jaar augustus moet het gloednieuwe zwembad klaar zijn. Otter beloofde in ieder geval als eerste van de waterglijbaan te willen.Het nieuwe bad krijgt een doelgroepenbad, met een beweegbare bodem. Maar ook wedstrijdzwemmers kunnen er prima terecht. Bovendien wordt het complex zo duurzaam mogelijk gebouwd en geëxploiteerd.Volgend jaar september is het over uit en voor het huidige zwembad Aquarena aan de Angelsloërdijk, een bad dat energie slurpt en aan het eind van de levenscyclus is. Met een fototentoonstelling in de gangen van Aquarena wordt alvast een beetje stilletjes afscheid genomen van het bad."We nemen zo langzamerhand afscheid van een zwembad waar je al jaren werkt", zegt medewerker Iety Veldman. "En dan kom je erachter als je eens duikt in de gegevens dat er al 85 jaar gezwommen wordt aan de Angelsloërdijk."Honderden foto's kwamen binnen bij de organisatoren, na een oproep. "Dit soort plaatjes zijn natuurlijk prachtig", wijst Veldman naar een diploma-uitreiking. "Maar ook de oude foto's van het natuurbad zijn prachtig en die van het schuifdak. Daar hebben we veel foto's van binnengekregen, dat was echt een publiekstrekker."Ina Woldring werkt sinds 1988 in het bad. "We hebben veel vaste gasten. Daar maak je een praatje mee, er wordt getrakteerd op verjaardagen. Ook zijn hier relaties ontstaan."De medewerkers hebben zin om aan de slag te gaan in het nieuwe bad. "Ja, we gaan ook met allerlei nieuwe systemen werken. Dat is wel een uitdaging", zegt Woldring. "Maar ik zal nog vaak per ongeluk hier naartoe rijden denk ik, terwijl ik op de Meerdijk moet zijn.""Ik heb er zin in", zegt Veldman. "Het wordt een fantastisch bad."