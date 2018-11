Deel dit artikel:













Bewoners asielzoekerscentrum Hoogeveen geëvacueerd na brand Keukenbrand in azc Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

Bewoners van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen zijn vanmiddag geëvacueerd na een keukenbrand.

Het vuur brak uit op de tweede etage en zorgde volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio voor veel rook. De verdieping is daarop ontruimd door de bedrijfshulpverleners. Zij hadden het vuur al onder controle toen de brandweer bij het azc aankwam.



Brandweermensen hebben geholpen bij het nablussen en de verdieping geventileerd. Het is niet bekend hoe groot de schade aan de keuken is.