Overlast GGZ-kliniek in Beilen wordt alsnog aangepakt

De gemeente Midden-Drenthe gaat toch aan de slag om de overlast in de Molenstraat en het centrum van Beilen aan te pakken. Er is een nieuw convenant tussen de gemeente, politie, openbaar ministerie en de GGZ.

Dit liet burgemeester Mieke Damsma gisteravond weten tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarbij vertelde ze ook dat vier van de zes overlastgevende bewoners van de GGZ/Duurzaam Verblijf verplaatst zijn naar andere huisvesting met meer begeleiding.Drie weken geleden bracht Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (GSBW) een motie in om meer handhavers in te zetten in het gebied, omdat de overlast de spuigaten uitloopt. Volgens een enquête van GSBW hebben bewoners en ondernemers al drie jaar lang enorme overlast door verwarde bewoners van GGZ/Duurzaam Verblijf.De motie werd toen nog na urenlang discussiëren door alle andere partijen afgewezen. Niels Maagd van GSBW: "Onze motie is nu alsnog ten uitvoer gebracht, mede omdat er daarna weer opnieuw incidenten zijn geweest."Het nu bedachte convenant gaat begin 2019 van start. Hierin moeten de afspraken over taken en verantwoordelijkheden strak vastgelegd worden met daarbij de mogelijkheid om maatregelen af te dwingen. Maagd: "We zijn hier erg blij mee."