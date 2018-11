Anco Jansen: Ik wil handhaven, dus kan ik niet vertrekken in de winter

VOETBAL - De promotie naar de eredivisie, maar nog meer de geboorte van zijn dochter zorgden ervoor dat Anco Jansen ook dit seizoen het shirt draagt van FC Emmen. De 29-jarige captain liet voor de kleine Aimée Lynn een lucratief Turks aanbod schieten.

"Vooropgesteld, ook toen ons dochtertje nog niet geboren was had ik het al zeer naar mijn zin bij FC Emmen hoor. Maar het klopt wel dat door haar komst de plannen wijzigden", aldus Jansen.De geboren Zwollenaar is openhartig in het interview met FC Emmen Rood Wit TV. Hij praat over de Drentse club, zijn liefde voor PEC Zwolle, zijn woede over het mislukken van een transfer naar Celtic, zijn toekomst en over FC Emmen-trainer Dick Lukkien, die hem ruim anderhalf jaar geleden ondanks een vervelende knieblessure naar Drenthe haalde."We hadden zeven punten meer moeten hebben. Dan hadden we op twintig punten gestaan hė, met Emmen. Dat had echt gekund. Dan hadden we gedeeld 6e gestaan en dat was niet eens gestolen. Maar aan de andere kant is het ook weer geen pech dat we al drie keer in de laatste minuten punten verspelen tegen directe concurrenten. Toch denk ik dat we met 13 punten uit 13 duels het nog steeds prima doen. Hier had toch iedereen vooraf voor getekend? Ik stuurde na afloop van het duel een tweet, waarin ik liet weten dat we boven de streep blijven. Ja, dat denk ik echt. Dat is ook mijn doelstelling.""Ik ben mijn loopbaan begonnen bij een amateurclub, maar al snel kwam ik in de jeugdopleiding van (toen nog) FC Zwolle terecht. Ik heb veel duels in het eerste gespeeld, maar was nog erg jong. Ik ben altijd nog een beetje fan van de club. Jammer dat ik er niet speel? Ach, daar hou ik me niet mee bezig.""Dit is gevoelig hoor. Sterker nog, ik kan me er nog steeds kwaad om maken. Ik was al in Schotland." (De Graafschap liet in 2013 een bedrag van meer dan 500.000 euro schieten). "Met De Graafschap heb ik ook helemaal niets. Dat komt door de mensen die toen in de clubleiding zaten. Ze hebben wel een prachtig shirt trouwens.""Ik heb nog een doorlopend contract bij FC Emmen, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt." (bij een lucratief bod, mag Jansen vertrekken) "Of er een kans bestaat dat ik de club in de winterstop verlaat. Zeg nooit nooit, maar ik wil handhaven met FC Emmen. Dan kan ik natuurlijk niet vertrekken in de winterstop. Wat er na dit seizoen gebeurt zien we dan wel weer. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik nog een keer weer naar het buitenland wil. We hebben het in Turkije goed naar ons zin gehad en het ligt voor de hand dat ik daar ooit nog terugkeer. Dat is in ieder geval wel mijn ambitie.""Ik vind Dick echt een hele goede trainer. Ik zie zijn toekomst wel rooskleurig in. Of hij moet vertrekken bij FC Emmen als hij er in slaagt om ons in de eredivisie te houden? Dit zullen ze in Emmen me niet in dank afnemen, maar ik denk dat hij.. hoe zeg ik dat... ik denk dat hij een grotere club dan Emmen kan managen. Bij welke club? Dat maakt niet zoveel uit. Hij heeft de kwaliteit om zich aan te passen aan zijn omgeving."