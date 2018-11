Prijs van drinkwater WMD gaat omhoog

Drinkwater wordt komend jaar duurder. Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) verhoogt de prijs met 4,2 procent per kuub.

Daarbij komt ook nog de landelijke verhoging van het BTW tarief van zes naar negen procent. Een kuub water kost in 2019 1,54 euro, nu is dat 1,43 euro.De verhoging is nodig om te kunnen investeren. "Weinvesteren. Dit vanwege veroudering van waterleidingen, pompstations en de kwaliteit van het water", zo zei directeur Leo Hendriks van de WMD vandaag tijdens de vergadering van de aandeelhouders. Dat zijn de Drentse gemeenten, behalve Meppel, en de provincie Drenthe.Een voorbeeld is het pompstation in Beilen. Dat moet worden vernieuwd. De bouw is nodig om waterbedrijf Vitens te helpen. Vitens krijgt via een waterleiding van Beilen naar Appelscha drinkwater. In eerste instantie kost deze deal geld, maar volgens de WMD gaat het over een aantal jaren geld opleveren. Een investering van 31,1 miljoen euro.Dan is er ook nog het probleem van de reststoffen in het grondwater. Gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld. Middelen die dertig jaar geleden in het grondwater terecht zijn gekomen, moeten uit het water worden gehaald. Bovendien wordt het water na de investeringen zachter, waardoor er minder last is van kalkaanslag.De WMD heeft in de afgelopen jaren miljoenen verloren door slechte investeringen in Indonesië. Die verliezen zijn in de boeken inmiddels weggewerkt. Maar het werkt nog steeds door in het kapitaal dat de WMD beschikbaar heeft voor investeringen.