SWAMP gered uit moeras: Marsdijk behoudt festival

Het jaarlijkse Swampfestival van Marsdijk in Assen is gered. Met de aanmelding van vier nieuwe krachten, is de Stichting SWAMP weer voldoende op sterkte voor een zevende editie in 2019.

Het wijkfeest in Marsdijk dreigde te stoppen, omdat een aantal bestuursleden tegelijkertijd het bijltje erbij neergooide. Omdat er niet direct nieuwe mensen opstonden, bleef er een organisatieteam van drie mensen over. "Te weinig om alles te organiseren", vond penningmeester Henk Staal. Daarop plaatste het SWAMP-bestuur een noodkreet op facebook.Dat heeft geholpen, want deze week zijn er vier belangstellenden definitief in het organisatieteam gestapt, laat Staal weten. "En een bestuurslid is teruggekomen op zijn besluit om te stoppen. Dus zijn we met acht leden weer op volle sterkte."Bovendien kan de stichting in de laatste weken vlak voor het Swampfestival nog eens rekenen op drie mensen extra. "Die helpen ook mee om alles op te zetten op het feestterrein in het Anne Frank Park. Dus al met al een mooie oogst. Ik ben er heel blij mee. We kunnen ons helemaal gaan richten op de komende editie."SWAMP, wat staat voor Samen een Waanzinnige & Actieve Marsdijk Party, wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 14 september. Het wijkfeest omvat een grote bazaar, de 4 Mijl van Assen, film, theater, kinderactiviteiten en muziekoptredens.