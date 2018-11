Ondernemen in Drenthe: Klimaatsysteem op meest luxe cruiseschip komt uit Roden

Het is misschien niet de grootste opdracht voor VDH Products uit Roden, maar wel een bijzondere. Het bedrijf levert de regeltechniek voor het klimaatsysteem aan boord van een cruiseschip.

Het is geen gewoon cruiseschip, nee, het is een schip bestemd voor de 'happy few'. "Het is het meest luxueuze cruiseschip in de wereld", vertelt Henk Westera van VDH Products in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. "Eind van het eerste kwartaal van 2019 moet het klaar zijn."VDH bestaat dit jaar veertig jaar. Met hun meet- en regeltechniek voor klimaatsystemen reizen ze de hele wereld af. Zo zijn ze marktleider in systemen om bananen te rijpen. "Daar draait het om afstelling van apparatuur tot nog minder dan een graad."In Assen opent JAWO Holding uit Hoogeveen binnenkort haar vijfde fastfood restaurant. Een filiaal van Kentucky Fried Chicken. JAWO is de franchisenemer. "Je mag veel, maar je moet de formule intact houden", zo vertelt Tim Koster. Hij is de operationeel manager van het bedrijf. In de filialen werken zo'n 400 mensen.Het is niet eenvoudig om aan personeel te komen. "We hebben in Assen inmiddels zo'n vijftig mensen in dienst, maar we zoeken nog steeds personeel. Dat mogen ook oudere mensen zijn. Die zijn moeilijk te vinden."Hard werken is niet erg, maar let op dat je geen burn-out krijgt. Die waarschuwing komt van Miranda de Groot van Energique uit Assen. Ze is ervaringsdeskundige als het gaat om stress, raakte overspannen en kwam bij de bedrijfsarts terecht. Ze heeft zich er in verdiept. "Je ziet dat mensen er al snel een jaar uit zijn. Dat is veel te lang. Dat kan een stuk korter. Het enige wat je vaak hoort is dat je rust moet nemen en leuke dingen moet gaan doen. Ja, wat doe je daar mee. Doe aan preventie."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het nieuws. En anders online: