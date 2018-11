OM eist werkstraf voor overval op drogisterij Hoogeveen

Voor het plegen van een overval op een drogisterij aan de Hoofdstraat in Hoogeveen is tegen een 17-jarige Hoogevener een werkstraf van 60 uur geëist.

De jongen overviel op 1 juli van vorig jaar samen met een 18-jarige plaatsgenoot de drogisterij. Eén van hen bedreigde een medewerker met een mes. Beiden gingen er met een geldbedrag vandoor. Een bewakingscamera legde de overval op beeld vast.Het TV-programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de overval. Uiteindelijk kwam dit tweetal in beeld. De verdachte is een minderjarige. Zijn strafzaak was vandaag om die reden achter gesloten deuren.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.