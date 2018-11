Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oude tramlijn omgetoverd in gedichtenpad Het gedicht van Tjaart Imbos (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

Tot halverwege de vorige eeuw reed er een tram van Hoogeveen via Hollandscheveld naar Dedemsvaart en Slagharen. Het was één van de lijnen van de EDS, de Eerste Drentse Stoomtrammaatschappij. Het deel van de lijn door de wijk Wolfsbos, ondertussen omzoomd met oude eiken, is nu een gedichtenroute.

Geschreven door Hielke Meijer

Tjaart Imbos woont langs het pad. Hij publiceerde al gedichten in de Hoogeveensche Courant. En Imbos nam het initiatief om de gedichtenroute over het bospad te maken zoals die ook elders in Hoogeveen al zijn verschenen. Routes met gedichten op borden, tegels en muren.



Kuierpad

'Ons bospad, mooi kuierpad', zo begint het gedicht van Tjaart Imbos. Imbos: "Het is een oude wens van mij. Ik ben er blij mee, want ik dacht dit is een mooie route om ook de andere routes met gedichten in Hoogeveen met elkaar te verbinden."



Die gedichten staan nu op vier routes. Bij het park bij het Jannes van der Sleedenhuis staan 15 gedichten gemaakt door bewoners. Langs het kanaal is een route met tien gedichten van kinderen uit heel Hoogeveen. In winkelcentrum De Weide liggen 15 tegels met gedichten van kinderen uit de buurt.



En nu dus 15 gedichten van omwonenden in de wijk Wolfsbos. Eén daarvan is van een anonieme dichter en één van een kind van zes. En daarbij nog een aantal van Drentse schrijvers.



Flarden

Mischa van Huystee uit Smilde is één van die dichters. Regelmatig verschijnen er gedichten van hem in het Drentse literaire tijdschrift Roet. "Op de raarste momenten kan ik zomaar iets bedenken. Ik heb ook altijd een opschrijfboekje op zak die vol komt met flarden die kunnen uitgroeien tot een gedicht."



Het gedicht van Van Huystee langs de doorgaande weg in Wolfsbos heet 'Bij deze halte'. Even verderop staat op een tegel het gedicht 'Een gedachte' van een bewoner. En bij het pierenbadje komt nog het gedicht 'Karakteristiek', van Maartje van der Haar.



Laag-geletterdheid

Delia Bremer: "Het gaat erom om mensen in aanraking te laten komen met taal. En het gaat er ook om laag-geletterdheid daarmee tegen te gaan. Ook om te spelen met taal op een ontspannen en fijne manier. Je kunt bewegen, lopen, wandelen, zitten, lezen en fietsen terwijl je borden met gedichten om je heen hebt."



"De uitdaging is om met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen", zegt Delia. "Ik heb het wel meegemaakt dat ik mensen langs die borden zie gaan terwijl ze die gedichten opzeggen. Dat vind ik dan helemaal geslaagd."



Wat Delia Bremer betreft komt er nog minimaal één route bij in Hoogeveen. "Er moet nog een verbinding komen tussen De Weide en het Jannes van de Sleedenhuis. Uiteindelijk denk ik dat je dan zo een vijf of zes kilometer lange route kunt lopen. Dus als het aan mij ligt gaan we gewoon door."