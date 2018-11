Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scholieren krijgen werkstraf voor brandstichting Harens Lyceum Brandstichting bij het Harens Lyceum (foto: Van Oost Media)

Vier jongens van 15 en 16 zijn voor brandstichting in een toiletruimte in het Harens Lyceum veroordeeld tot werkstraffen tot honderd uur. Hiervan is de helft voorwaardelijk.





Lees ook: Eis: werkstraffen voor jonge brandstichters Harens Lyceum

Spiritus

De vier scholieren besprenkelden toiletpapier met spiritus en staken dit in de brand. Vanwege de enorme rookontwikkeling werd het gebouw aan de Kerklaan in Haren kort na het middaguur ontruimd. De 1500 leerlingen en 100 docenten stonden nietsvermoedend buiten het gebouw, maar mochten de rest van de dag niet meer naar binnen.



De toiletruimte op de tweede verdieping werd door de brand flink beschadigd. Volgens de brandweer had de brand gemakkelijk kunnen overslaan.



Schadebedrag

Het viertal moet samen ook een schadebedrag van duizend euro betalen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Ook de rechter hield, net als de Officier van Justitie, er rekening mee dat de jongens niet eerder zijn veroordeeld. Een van de jongens kocht op 9 april een fles spiritus. ‘Laten we die wc in de fik gaan steken', zou zijn geroepen.De vier scholieren besprenkelden toiletpapier met spiritus en staken dit in de brand. Vanwege de enorme rookontwikkeling werd het gebouw aan de Kerklaan in Haren kort na het middaguur ontruimd. De 1500 leerlingen en 100 docenten stonden nietsvermoedend buiten het gebouw, maar mochten de rest van de dag niet meer naar binnen.De toiletruimte op de tweede verdieping werd door de brand flink beschadigd. Volgens de brandweer had de brand gemakkelijk kunnen overslaan.Het viertal moet samen ook een schadebedrag van duizend euro betalen.