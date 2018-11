Johan Derksen: Ik ben geen homofoob

"Ik ben van alles, maar geen homofoob." Dat zei Johan Derksen vanavond in het TV-programma Veronica Inside. "Ik krijg een paar draaien om mijn oren nu, ik kan er wel mee leven."

Afgelopen maandag zei Derksen in het praatprogramma dat homo's moeten ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen. Dat leidde tot een storm aan reacties. Minister Ingrid van Engelshoven vindt zijn uitspraken pijnlijk en homo's en lesbiennes schreven op sociale media over hoe moeilijk het vaak is om voor je seksuele geaardheid uit te komen. De discussie erover wordt gevoerd met de hashtag #SorryJohan."De grappen die we vertellen zijn van een bedenkelijk niveau, maar het is niet kwaadaardig bedoeld. Het ging niet over de inhoud van de brief aan de KNVB over negatieve uitlatingen over homo's in het voetbal. Dat vinden wij ook kwalijk. Maar vervolgens zit iedereen nu in de slachtofferrol en lees ik allemaal huilverhalen op internet. Wat ik echt treurig vind, is dat homo's niet uit de kast durven te komen en zichzelf verloochenen", zegt Derksen. "Of dat ouders het niet accepteren als hun kind homo is. Dat is pas erg."Minister Van Engelshoven wil graag in gesprek met Derksen. "De minister is van harte welkom, ik wil best met haar praten. Maar Veronica Inside vindt ze niet de juiste setting. Ze wil wel meeliften op de publiciteit heb ik het gevoel. Ze kan me ook gewoon bellen als ze wil praten", aldus Derksen.