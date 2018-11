Deel dit artikel:













FC Emmen won nog nooit van Vitesse Morgen staan Vitesse en Emmen voor de 9e keer tegenover elkaar in competitieverband (foto: ANP/Thomas Bakker)

VOETBAL - FC Emmen en Vitesse staan morgenavond logischerwijs voor het eerst tegenover elkaar in de eredivisie. Toch is het duel in De Gelredome niet de eerste in de geschiedenis tussen beide ploegen in competitieverband.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Niet dat de Drentse club daar overigens veel vertrouwen uit kan putten, want de acht duels tussen Vitesse en Emmen leverden geen enkele zege op voor de Drentse club.



De confrontaties tussen Emmen en Vitesse dateren van lang vervlogen tijden. De laatste ontmoeting was in1989. Raymond de Vries en Anne Evers scoorden in het duel dat eindigde in 2-0. Op Nieuw Monnikenhuize waren 3500 bezoekers.



Het eerste duel was in 1985. Dat werd ook 2-0, met ditmaal goals van Frans Koenen en Ron Winkens. Daar kwamen 2350 toeschouwers op af.



LIVE op Radio Drenthe

Vitesse - FC Emmen is natuurlijk live te volgen op Radio Drenthe. Het duel begint om 18.30. De uitzending na het nieuws van 18.00 uur.