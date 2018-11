Kiest Lukkien voor balvaste of lopende spitsen?

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien trainde deze week verschillende varianten in aanloop naar het duel in Arnhem tegen Vitesse. Uit de verschillende 'probeersels' kunnen we opmaken dat de oefenmeester van Emmen gaat kiezen tussen een balvaste spits of een loper naast aanvoerder Anco Jansen.

We mogen hier niet gemakzuchtig over denken. Het is niet zo dat de kwaliteitsverschillen enorm zijn. Leonid Sloetski, trainer Vitesse over het duel tegen FC Emmen

Kortom, kiest Lukkien voor Jafar Arias of toch voor Reuven Niemeijer. Op basis van de vorige wedstrijd en de vorm van laatstgenoemde zou je geneigd zijn te zeggen dat de trainer voor Arias kiest. Maar ook de international van Curacao was afgelopen zondag bepaald niet gelukkig.Zeker lijkt wel dat Tim Siekman, net als vorige week, tegen Excelsior, zal starten. Ook Caner Cavlan, die donderdag nog een training oversloeg vanwege de griep, is er morgen bij.Vitesse-trainer Leonid Sloetski zet zijn elftal op scherp. "We zijn favoriet, maar we mogen hier niet gemakzuchtig over denken”, zegt de coach. ,,Het is niet zo dat de kwaliteitsverschillen enorm zijn.” Sloetski eist volledige overgave in GelreDome. ,,Wij willen stevig in de subtop blijven staan, maar FC Emmen wil onderin wegblijven. We zullen de wedstrijd moeten maken. Het is de kunst om in de kleine ruimte de openingen te vinden.” Met welke elf Vitesse gaat starten is nog niet bekend. "Dat zullen jullie morgen wel zien", besluit de Rus.Vitesse - FC Emmen is morgen vanzelfsprekend weer live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint na het nieuws van 18.00 uur. De wedstrijd om 18.30 uur.