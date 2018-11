Intentieovereenkomst voor IJscomplex Drenthe in Assen verlopen, maar hoe verder?

Assen heeft nog wat meer tijd nodig voordat ze kan zeggen of ze verder gaat met Koenen Bouw en de plannen voor het IJscomplex Drenthe bij Assen-Zuid. Dat zegt wethouder Roald Leemrijse.

Vandaag loopt de intentieovereenkomst af die Assen in februari afsloot met het bouwbedrijf voor realisatie van het ijs- en skicomplex in de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) bij Assen-Zuid.Voor dit gebied aan de noordkant van het TT Circuit zijn meerdere attractieplannen in de maak. Maar daarvan is het Factory Outlet Center als eerste gesneuveld. Assen wil nu snel met de andere plannenmakers tot zaken komen, waaronder met Koenen Bouw over Iceworld Drenthe.Eind juli werd de overeenkomst voor het ijscomplex voor de zekerheid nog eens verlengd , omdat die op 1 september zou aflopen. Maar nu is de einddatum van 30 november toch weer niet gehaald.Wethouder Leemrijse wil niet zeggen wat de extra benodigde tijd betekent voor de huidige intentieovereenkomst, die afloopt. "We zijn druk in gesprek, meer kan ik niet zeggen. Voor de kerst verwacht ik duidelijkheid, daar wil ik het bij laten", aldus Leemrijse.Koenen Bouw, onderdeel van bouwconcern VolkerWessels, is de initiatiefnemer van het IJscomplex Drenthe. Het plan bestaat uit meerdere sportfaciliteiten, waaronder een skicentrum, een ijshal, en een ijsklimwand, en eventueel ook nog een 400 meter baan als de ijsbaan in Hoogeveen uiteindelijk toch niet doorgaat.In februari is met Koenen Bouw afgesproken dat er een businesscase zou komen, waaruit de financiële, economische en ruimtelijke haalbaarheid moet blijken.Koenen Bouw was voor de zomer nog bezig om de businesscase voor IceWorld Drenthe helemaal compleet te maken. Daarom moest de intentieovereenkomst verlengd worden tot 30 november. Maar nu is er opnieuw extra tijd nodig.Leemrijse laat verder in het midden of de getekende intentieovereenkomst nu geruisloos verlopen is. Bij VolkerWessels, het moederconcern van Koenen Bouw, wordt verder ook niet gereageerd op het verstrijken van de einddatum.Het bouwbedrijf is daarnaast één van de partijen die samen optrekken in de ontwikkeling van de TRZ. Daarvoor tekenden ze eerder dit jaar ook al een overeenkomst met de gemeente. Daar was toen ook de initiatiefnemer van het FOC nog bij betrokken.