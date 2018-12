Deel dit artikel:













Man slaat op de vlucht voor politie De man werd staande gehouden omdat hij mogelijk te veel had gedronken (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout)

De politie heeft vannacht korte tijd een 33-jarige automobilist achtervolgd, omdat die een stopteken negeerde. Er was een melding bij de politie binnengekomen dat er mogelijk een drankrijder op de N33 reed.

De politie gaf uiteindelijk een volgteken op de A28, richting Hoogeveen. "In eerste instantie ging de auto mee, om er vervolgens vandoor te gaan", aldus de politie. Even later stopte de automobilist uit het Overijsselse Olst alsnog.



Uit een blaastest bleek dat hij inderdaad gedronken had, maar nog wel onder de limiet zat. "Omdat hij geen beginnend bestuurder was, had de man geluk." Wel kreeg hij twee boetes: een voor het negeren van het volgteken en een omdat zijn auto niet verzekerd bleek te zijn.