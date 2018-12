Het hele weekend geen treinen tussen Hoogeveen en Groningen

Tussen de stations Hoogeveen en Groningen rijden het hele weekend geen treinen. Dat komt omdat er werkzaamheden zijn bij Assen en Haren.

Zo wordt bij het station in Assen onder meer gewerkt aan de herbouw van de oude perronkap. Die komt op de plek waar de tijdelijke voetgangersbrug boven de sporen stond, liet ProRail eerder weten. Ook wordt er gewerkt aan de de stationsluifel en de perrons.In Haren wordt een nieuwe stationstunnel gebouwd. Die nieuwe tunnel moet voor fietsers en voetgangers tot een veilige verbinding leiden tussen het westelijk deel van Haren en Oosterhaar.Omdat er geen treinen rijden, zet de NS bussen in tussen Hoogeveen en Groningen. De bussen stoppen overigens niet op station Groningen Europapark. In Haren rijden de bussen via het OV-transferium aan de A28. Mensen die naar het station in Haren moeten, kunnen dan een pendelbus nemen.Volgens de NS moeten reizigers rekening houden met een extra reistijd van een kwartier tot een half uur. Maandagochtend vanaf 6.15 uur moeten de treinen weer volgens dienstregeling rijden.