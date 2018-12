Werden de luchtbuksen bij het FNV-protest nou gedoogd of niet?

De demonstratie van FNV van afgelopen week krijgt mogelijk nog een staartje. Bij het protest van metaalwerkers in Hoogeveen werden donderdag luchtbuksen gebruikt.

Hoewel de luchtbuksen niet geladen waren, is het verboden om met zo'n wapen op straat rond te lopen. "We gaan uitzoeken of en van welke strafbare feiten hier sprake is geweest", laat een politiewoordvoerder weten. "Daarna is het aan het Openbaar Ministerie om dat te beoordelen."Een medewerker van het zogeheten webcareteam liet via het Twitter-account van de politie Hoogeveen juist weten dat het gebruik van de luchtbuks gedoogd werd. "Dat was een vorm van demonstreren", schrijft de politie.De politiewoordvoerder spreekt dit bericht nu tegen. "Van gedogen is geen sprake. Met zo'n luchtbuks rondlopen is gewoon verboden."Vakbond FNV liet donderdag al weten dat de vorm van het protest naar eigen zeggen niet te ver ging. "Uit de reacties hoorden we ook dat dit wel een goed beeld geeft van het conflict", zei Marijke Eggengoor toen. "We zijn al zes maanden bezig met acties en onze uitingen worden steeds serieuzer." FNV wilde met de luchtbuksen symbolisch laten zien dat de werkgevers 'in vuurlinie liggen'.