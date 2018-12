Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noord Drenthe Show: 'Het is eigenlijk net een missverkiezing' Zo'n zeshonderd kippen en konijnen waren vandaag te zien (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) De dierenshow is een samenwerking van meerdere verenigingen (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

In de hallen van de bloemenveiling in Eelde werd vandaag voor het eerst een kleindierenshow gehouden. De zogeheten Noord Drenthe Show.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De dierenshow is een samenwerking van vijf losse verenigingen, waarvan sommigen te klein zijn geworden om nog zelf een show te organiseren. "Doordat onze hobby toch wel wat vergrijst en er leden bedanken of overlijden, hebben we gezegd dat het een goed idee was om te gaan samenwerken", vertelt voorzitter John Basoski.



Samenwerking

De samenwerking loont direct. Zeshonderd kippen en konijnen zijn vandaag te bewonderen, terwijl de organisatie rekende op ongeveer vierhonderd dieren. "Je kunt het een soort missverkiezing nomen", zegt keurmeester Klaas van der Hoek. "Alleen kippen lopen niet zelfstandig over de catwalk."



De dieren werden in het bijzijn van het publiek gekeurd en beoordeeld - en aanloop was er genoeg. De Noord Drenthe Show werd gelijktijdig gehouden met de wekelijkse vlooienmarkt in de veilinghallen. Kinderen konden knuffelen met kuikentjes en konijnen.



De Noord-Drenthe Show is bewust vroeg in de winter gehouden. Ziekten zoals de vogelgriep worden doorgaans wat later in de winter geconstateerd. Dat heeft dan meestal gevolgen voor dierenshows.