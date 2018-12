Deel dit artikel:













Anloo luidt noodklok voor het klimaat Mare, Kim en Iris luidden vandaag de noodklok voor het klimaat (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

Mare, Kim en Iris uit Anloo luidden vanmorgen om twee minuten voor twaalf de noodklok voor het klimaat. De actie is een initiatief van milieuorganisatie Greenpeace.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De meiden zitten alle drie op de openbare basisschool in het dorp en hebben ervaring met het luiden van de klok. "Onze school is tegenover de kerk en elke dag om twaalf uur mogen we de kerkklok luiden", zegt Mare.



Op meer dan driehonderd plaatsen in Nederland lieten kerkklokken, carillons en moskeeën van zich horen. "We doen dit om minister Wiebes op te roepen om goed zijn best te doen op de klimaattop in Polen die maandag begint. Zodat hij daar goede afspraken maakt die ons klimaat gaan redden", zegt Dewi Zloch van Greenpeace.



Magnuskerk

Het touw van de kerkklok hangt in de entreehal van de Magnuskerk. De meisjes hangen een paar keer met hun volle gewicht aan het touw, voordat de klok luidt. "Ik vind het een goede actie", zegt Iris. "Dan weet je ook dat mensen wat over hebben voor het milieu", vult Kim aan.



De milieuorganisatie vreest dat de Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt en de oogsten mislukken door de verandering van het klimaat. "Gevaarlijke opwarming van de aarde kan nog worden voorkomen, maar het is de hoogste tijd om in actie te komen”, zegt Greenpeace.