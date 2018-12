Drentse gasvelden en zoutkoepels in beeld voor ondergrondse opslag

Wat zijn de consequenties van de opslag van bijvoorbeeld CO2, waterstof en Russisch gas in lege Drentse gasvelden en zoutkoepels? Onderzoeksinstituut TNO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rapport opgesteld over deze opslagmogelijkheden voor de komende tien jaar.

In het rapport worden tien Drentse gasvelden genoemd. Het is overigens niet duidelijk om welke velden het precies gaat. "De velden komen in aanmerking voor de opslag van bijvoorbeeld Russisch gas. Als we minder gas uit de Groningse velden halen, wordt er gekeken of er ook lege velden zijn ", vertelt noordelijk onderzoeker en publicist Herman Damveld in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ook leeft het idee om CO2 en stikstof weg te stoppen in de ondergrond."De zoutkoepels van Anloo, Hooghalen, Hoogeveen en Schoonloo zijn in beeld om in de toekomst waterstof op te slaan. Eerder werd er ook gesproken over het opslaan van kernafval in Gasselte, maar dat wordt nadrukkelijk niet genoemd in dit rapport. Die 'hete aardappel' wordt verder doorgeschoven.Damveld denkt van wel. "Het punt bij gasvelden is dat als ze leeg zijn, dat het veld als het ware in elkaar zakt", vertelt hij. "Wil je er opnieuw gas instoppen, dan moet je de grond weer 'uit elkaar drukken'. Dat kan aardbevingen veroorzaken."Damveld wijst naar de gasopslag bij Langelo en Grijpskerk. "Daar zijn ook studies gedaan, waaruit blijkt dat je rekening moet houden met, in het ergste geval, aardbevingen met een kracht van 4.0 op de schaal van Richter. Dat is veel zwaarder dan de zwaarste aardbeving ooit in Groningen gemeten." Dat we in Nederland van het gas af willen is dus niet zonder consequenties, aldus Damveld. "Eigenlijk worden de problemen van het Groningerveld voor een deel verschoven naar Drenthe."Ook de gevolgen van CO2-opslag zijn nog altijd niet helder, vindt hij. "Daar is eerder discussie over geweest, vanwege de risico's is het uiteindelijk afgeblazen. Het punt is dat als er CO2 onder de grond zit, dat er mogelijkheden zijn dat dat op den duur weer naar boven komt. Op de korte termijn is het wel veilig, maar daarna geldt: wie na ons komt, die na ons zorgt.""Ik ben niet iemand die zegt wat anderen moeten doen", legt hij uit. "Mijn taak is eigenlijk meer dat ik gemeentebesturen en provincies erop kan wijzen dat dit aan de orde is." Volgens Damveld komt dit snel weer aan de orde. "De regering wil haast maken met de klimaatproblemen en beëindiging van de gaswinning in Groningen.""Dit is meer bedoeld als waarschuwing of signaal dat dit staat te gebeuren", vervolgt Damveld. "Dat doe ik om te voorkomen dat men op een gegeven moment overvallen wordt door plannen van de regering. Net als bij de windmolenparken. Die plannen werden er ook snel doorgedrukt, met de crisis- en herstelwet."