Cassata #13: De grote afscheidsshow en Drenthe in beeld voor ondergrondse opslag

Wat doe je met gasvelden en zoutkoepels die al leeg zijn gepompt? We zouden er ondergrondse opslagruimtes van kunnen maken voor aardgas, waterstof of koolstofdioxide. Is dat een goed idee? Meer daarover in Cassata.

Ook is er aandacht voor drie Drentse afscheidsfeestjes. Gemeente De Wolden moet het binnenkort stellen zonder wethouder Jan ten Cate, die in Hardenberg gaat werken. Ook directeur Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord stopt ermee. En Tafelgast Hunebedcentrum(op)bouwer Henk Klompmaker hangt na dertig jaar de sleutels van zijn directeurskamer aan de wilgen.0.46 - Onderzoeker Herman Damveld over de dreiging van ondergrondse opslag in Drentse gasvelden en zoutkoepels.2.10 - Tafelgast Henk Klompmaker zwaait na dertig jaar af als directeur van het Hunebedcentrum.5.43 - Vervolg Herman Damveld over de ondergrondse opslag.19.10 - Vervolg Henk Klompmaker.25.00 - Vertrekkend directeur van VNO-NCW Noord Lambert Zwiers over de Zuiderzeelijn, die er nog steeds niet is.37.11 - Wethouder Jan ten Cate van gemeente De Wolden vertrekt naar de gemeente Hardenberg.45.18 - Vervolg Henk Klompmaker.53.08 - Het radioforum over vuile zonnepanelen, #SorryJohan, de snelle treinverbinding naar de Randstad en bedenkelijke VVD-bemoeienis met de Formule 1-strijd tussen Zandvoort en Assen. Met Klompmaker, PVDA Drenthe-voorzitter Jacob Bruintjes en VVD-Kamerlid Eric Ziengs.Margriet BenakHerman Damveld (onderzoeker)Henk Klompmaker (afzwaaiend directeur Hunebedcentrum)Jan ten Cate (stopt als wethouder De Wolden)Lambert Zwiers (vertrekkend directeur VNO-NCW Noord)Jacob Bruintjes (voorzitter PVDA Drenthe)Eric Ziengs (Tweede Kamerlid VVD)Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.