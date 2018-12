Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Terechte winst voor SCN in topper van 4E (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - Zaterdagmiddag stond de topper van de vierde klasse E op het programma. SCN ontving Vitesse'63 op Sportpark Nieuwlande. Op papier zou Vitesse'63 de pot moeten winnen, maar dat liep anders. SCN pakte terecht drie punten door met 3-1 te winnen van de ploeg uit Koekange.

Geschreven door Myon Padding

Matig begin

Ondanks het naamplaatje 'topper van 4E' bleek de wedstrijd tussen SCN en Vitesse' 63 de eerste 25 minuten maar weinig aan. De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Stefan Bruinsma had de bal voor het inschieten, maar een fractie daarvoor werd al gevlagd voor buitenspel. Het was in ieder geval geen treffer geworden, want de bal belandde via de binnenkant van de paal aan de verkeerde kant van de doellijn.



Nadat Vitesse'63 met de schrik vrij kwam duurde het niet lang totdat de gasten iets terug deden. Schuttevaar zette op prima aangeven van zijn collega de ploeg uit Koekange in de 28e minuut op voorsprong.



SCN de betere partij

Na de openingstreffer wist Vitesse'63 de score niet te verdubbelen. SCN was na de openingstreffer aan de betere hand. De thuisploeg was dreigend richting het doel van de gasten, maar kon voor de rust niet profiteren van het feit dat Vitesse'63 de mindere partij was. Daarmee gingen beide ploegen rusten met een 0-1 tussenstand.



Na rust was het opnieuw SCN dat bovenliggend was. In de 50e minuut wist de thuisploeg het doelnet te vinden, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet lang daarna kreeg SCN een strafschop en dus de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen met de bezoekers. Jeffrey Marissen schoot de bal prima binnen, 1-1.



De ploeg uit Nieuwlande beloonde tien minuten na de gelijkmaker zichzelf door op voorsprong te komen. In de kluts zag Lubowa kans om de bal binnen te schieten en maakte hij 2-1.



Vitesse'63 leek het even helemaal kwijt te zijn na de twee tegentreffers. Toch wist de ploeg van trainer Ben Batterink in de slotfase van de wedstrijd nog een aantal keren gevaarlijk voor het doel te komen, maar er werd niet meer gescoord. Wél werd er diep in blessuretijd nog gescoord aan de andere kant van het veld, SCN besliste de wedstrijd dubbel en dwars. Rolf Elema verzorgde de 3-1.



Vitesse'63 koppositie kwijt

Door de verliespartij van Vitesse'63 verliest de ploeg de koppositie in 4E en neemt het de derde plaats in op de ranglijst. SCN blijft steken op de vierde plek met 19 punten. Dat is maar één punt minder dat Vitesse. CSVC is de nieuwe koploper, met 21 punten.