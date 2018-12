Luister hier live: Vitesse - FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de 14e wedstrijd van het seizoen in GelreDome tegen Vitesse, de huidige nummer 4 van de eredivisie. De ploeg van Leonid Sloetski heeft 21 punten uit 13 duels.

FC Emmen staat 14e en heeft 13 uit 13.Bij een overwinning klimt de Drentse club in ieder geval voor een uur naar plek 11, maar ook concurrenten als PEC Zwolle, Willem II en Heerenveen komen vanavond in actie.Het duel is van minuut tot minuut te volgen via de liveblog en natuurlijk ook live op Radio Drenthe. Klik daarvoor op de link hieronder…