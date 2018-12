Vertrekkend VNO-NCW-directeur Lambert Zwiers: Het Noorden moet beter in Europa komen te liggen

Tien jaar lang was Lambert Zwiers de grote baas van ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord. Nu het tijd is om het stokje over te dragen, kijkt hij terug op een decennium zwoegen voor de Drentse ondernemer. Met gemengde gevoelens.

Al met al kijkt Zwiers in Cassata met trots terug op zijn periode als directeur van VNO-NCW. Zwiers: "Het vertrouwen in ondernemen en de mogelijkheden voor ondernemers zijn enorm gegroeid in deze regio. De rol die de ondernemers wordt gegund in het vormgegeven van de toekomst van de regio, noem ik een belangrijke winst."Ondernemers hebben volgens Zwiers de toekomst in handen, maar hij waarschuwt dat ze wel alert moeten blijven én moeten blijven samenwerken. Het Noorden moet leidend worden op het gebied van waterstof en daarin spelen de ondernemers een grote rol. "Waterstof is een enorme kans voor deze regio als schone en duurzame energiebron. Ik vind alleen wel dat het Noorden daar veel te versnipperd mee bezig is. Als je dat niet snel met elkaar op de goede manier aanpakt, verdwijnt onze koppositie naar de Randstad", zo laat Zwiers zijn zorgen blijken.Zwiers hoopt dat voorkomen wordt dat het Noorden opnieuw een enorme kans op een economische impuls mist, zoals met de Zuiderzeelijn gebeurd is. "Net voordat ik kwam, was besloten dat de snelle treinverbinding met de Randstad werd afgeblazen. Dat was een dieptepunt. De Zuiderzeelijn zou deze regio zo onwaarschijnlijk goed geholpen hebben. Iedereen die dáár verantwoordelijkheid voor draagt, moet nog even goed in de spiegel kijken", zegt Zwiers gefrustreerdBelangrijk is volgens de vertrekkend directeur dat we aansluiting blijven zoeken bij Europa. Dat gebeurt nu te weinig en te weinig gemeenschappelijk. "Er ligt nu geen Noordelijk plan om bijvoorbeeld een groot windpark op zee aan te leggen of een grote elektrolyse-installatie in de Eemshaven te bouwen. Er moet tempo in gemaakt worden. Dat zeg ik vooral tegen de provincies", aldus Zwiers. "Als je kansrijk wil zijn in Europa, moet je grote dingen tot stand brengen."Er is al een opvolger voor de baan van Zwiers, die het 'de mooiste baan van Noord-Nederland' noemt. Aanstaande dinsdag wordt bekend wie het stokje overneemt. Zwiers licht alvast een tipje van de sluier op. "Het is een hij en in ieder geval een Noordeling."