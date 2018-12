Keus voor fietspad over Ecoduct N48 leidt tot lange procedures

Al jaren praat de gemeente De Wolden over de aanleg van een veilige fietsoversteek over de N48 bij Linde. Deze week koos de gemeenteraad op aanraden van het college opnieuw voor een fietspad via ecoduct 't Stiggeltie.

Maar die keus stuitte al eerder op verzet van het natuurbelang en daar stuit het nog steeds op. De oplossing lijkt daarom nog ver weg.Tot nu toe fietst de schoolgaande jeugd via een autoviaduct over de N48. Amy Pullen is zestien en fietst er ook elke dag overheen. Amy: "Het is hier gevaarlijk, omdat de auto's heel snel rijden. We moeten vaak achter elkaar fietsen en doordat de automobilisten vaak niet goed opletten, moeten we ook vaak de berm in. De snelheid moet naar beneden en een groter deel moet voor de fietsers zijn."Duurste oplossing is de bouw van een nieuwe vrijliggende fietsbrug over de N48. Die gaat volgens het college bijna acht ton kosten. Gedeputeerde Henk Jumelet kwam vorig jaar met het idee van een tweedehands fietsbrug voor een kwart van de prijs van een nieuwe, maar die brug was volgens wethouder Jan ten Kate totaal ongeschikt.Pal naast het viaduct ligt het inmiddels veelbesproken ecoduct. Op CDA en D66 na kiest de gemeentepolitiek voor een fietspad daar overheen. Amy zou het ook wel willen: "Heel graag. Hier is weinig ruimte en daar juist heel veel."Zeven jaar geleden stond het probleem al beschreven in de eerste dorpsvisie van Linde, zegt Martijn Mulder van Plaatselijk Belang Linde. Inmiddels is er wel een vrijliggend fietspad verderop langs de weg gekomen. Maar het probleem op het viaduct is nog altijd niet opgelost.Plaatselijk Belang wil in elk geval een snelle oplossing van het probleem. Martijn Mulder: "Het is een superbelangrijk viaduct. Er passeren hier dagelijks 170 kinderen van en naar school in Dedemsvaart. Maar er zijn ook recreatieve fietsers, auto's, motoren en landbouwverkeer. Het is echt levensgevaarlijk. Deze weg is een paar jaar geleden niet voor niets uitgeroepen tot gevaarlijkste weg van Drenthe."Maar hoe zelfverzekerd de keus van de politiek in De Wolden ook lijkt, een fietspad over het ecoduct realiseren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. CDA-raadslid Eline Vedder wees er in de raaddiscussie al op dat er een bestemmingsplanwijziging nodig is. En daar zijn procedures tot de Raad van State tegen mogelijk. Jarenlange vertraging dreigt.Sonja van der Meer van Het Drentse Landschap zegt na het besluit in de raad dat haar standpunt in elk geval 'onveranderd' is. "Er zijn tenslotte alternatieven. Als de gemeente nou voor de aanleg van het ecoduct met deze keus was gekomen, dan was het anders. Maar toen was er vanuit de gemeente helemaal geen behoefte."Philip de Brabander houdt met twee cameravallen bij of wild gebruik maakt van het ecoduct. Hij ziet een flinke groei. "In 2014 waren er 137 passages van reeën en in 2017 564. En dat zie je bij alle dieren; vossen, steenmarters en hazen bijvoorbeeld. We hebben hier zelfs spelende vossen op beeld gezien. Er wonen hier ook dieren, dus het ecoduct is meer dan een passage."De Natuurwerkgroep Zuidwolde wil zich net als Plaatselijk Belang Linde zo neutraal mogelijk opstellen. Maar irritatie is wel bespeurbaar bij voorzitter Joop Verburg: "Mijn persoonlijke mening is dat de eenvoudigste oplossing de aanleg van verkeersremmende maatregelen is. En dan bedoel ik geen bloembakken, maar drempels die de snelheid van de automobilisten vertragen."Voorlopig is die oplossing niet waar het college mee aan de slag gaat. Wethouder Mirjam Pauwels wil eerst in overleg met de provincie en de stichting het Drentse Landschap. De fietsers moeten geduld hebben.