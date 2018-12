Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Abbingh met Nederlandse handbalvrouwen naar zege in openingswedstrijd EK het Nederlands damesteam met Lois Abbingh is het EK handbal goed begonnen met een zege op Hongarije.

HANDBAL - De Nederlandse handbalsters zijn het Europees kampioenschap in Frankrijk goed begonnen met een overwinning tegen Hongarije. De ploeg met oud E&O speelster Lois Abbingh won met 28-25.

In een poule met ook Spanje en Kroatië werd Hongarije als sterkste tegenstander aangestipt en beide ploegen gingen in de eerste helft dan ook lang gelijk op. In de tweede helft gaf het Nederlands team gas en zowel in verdedigend opzicht als aanvallend opzicht was Oranje beter.



Lois Abbingh scoorde vijf keer voor Nederland, waarvan vier in de tweede helft. "Deze wedstrijd geeft veel vertrouwen", zei ze na afloop bij de NOS. "De eerste minuten van een toernooi zijn altijd rommelig. We waren een beetje zenuwachtig, maar in de tweede helft was het verschil duidelijk zichtbaar. Iedereen vocht keihard voor elkaar."



Merel Freriks uit Emmen is ook geselecteerd voor het EK, maar speelde in de wedstrijd tegen Hongarije niet.