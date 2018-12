Greetje Dikkers nieuwe lijsttrekker SP Drenthe

Bij de SP Drenthe is Greetje Dikkers uit Tynaarlo vanmiddag definitief gekozen tot lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen. Zij won de stemming van Ko Vester (72) uit Schipborg, die zich tegenkandidaat had gesteld.

Dikkers was in oktober al als kandidaat voorgedragen voor het lijsttrekkerschap door het bestuur. Vester was het er niet mee eens en stelde zich tegenkandidaat.De stemming pakte voor huidig Statenlid Vester uiteindelijk verkeerd uit. Voor hem eindigt daarmee zijn politieke carrière bij de SP. Hij zit straks 12 jaar in de Staten, maar staat niet op de kandidatenlijst.Greetje Dikkers is nu ook Statenlid voor de SP. Het is haar eerste bestuursperiode.