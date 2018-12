Deel dit artikel:













Gelijkspel brengt ACV niet verder Arjen Hagenauw werd ook tegen Flevo Boys ingebracht (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Met een 1-1 gelijkspel tegen Flevo Boys heeft ACV opnieuw punten laten liggen in de Hoofdklasse B. De Assenaren kwamen wel terug van een 1-0 achterstand, maar konden op het kunstgras in de polder geen vuist maken.

Hard gras

“We hadden in de eerste helft veel moeite met het harde kunstgrasveld, waardoor we moeilijk konden duelleren,” geeft ACV-trainer Fred de Boer aan. Hierdoor kon Flevo Boys de dreiging opvoeren en ondanks dat ze nog niet veel kansen creëerden viel in de eerste helft uit een corner de eerste treffer voor de thuisploeg.



Late gelijkmaker

In de tweede helft kwam ACV meer aan spelen toe. “Door Hagenauw en Huser in te brengen wilden we meer van links naar rechts spelen. Deze aanpassing zorgde dat we meer druk konden zetten, maar we hadden wat eerder de gelijkmaker willen maken. nu viel hij laat,” geeft De Boer aan.



De gelijkmaker viel uiteindelijk in de 75e minuut. Uit een voorzet van Huser eindigde de bal voor de voeten van Daniël Schans en schoot beheerst binnen. Na deze gelijkmaker viel aan beide kanten de dreiging enigszins weg. “Niemand wilde verliezen,” was de uitleg van De Boer.



Gehavende selectie

Na negentig minuten spelen was de stand nog altijd 1-1 en dus namen beide ploegen een punt mee naar huis. “Voorheen wonnen we deze wedstrijden op het nippertje, nu lukt het een paar keer niet. We zijn niet ineens slecht, maar het moet goed vallen. Veel spelers zijn nu geblesseerd. Als we weer beschikken over een bredere selectie dan kunnen we makkelijker aanpassingen doen die het verschil maken. Dat laten we dit seizoen wel weer zien,” aldus de trainer.