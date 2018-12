Late zege voor Noordscheschut: ‘Ongekend’

VOETBAL - Voor de derde keer op rij heeft Noordscheschut in de ultieme slotfase een wedstrijd naar de hand gezet. Op eigen veld werd Drachtster Boys met 2-1 verslagen na een treffer van Nick Koster in de blessuretijd.

Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

Gelijkspel brengt ACV niet verder

Opnieuw puntverlies voor koploper HZVV in Groningen

Terechte winst voor SCN in topper van 4E

De thuisploeg speelde een goede eerste helft en kwamen na een strafschop op 1-0 voorsprong. Melvin Mol schoot de bal vakkundig in het net. Daarnaast creëerde de ploeg van trainer Marc van Meel een aantal grote kansen, waardoor zomaar de 2-0 had kunnen vallen.Uiteindelijk viel deze niet in de eerste helft en in de de tweede helft namen de bezoekers het spel over. Halverwege het tweede deel kwamen de Friezen op gelijke hoogte en vijf minuten later kregen ze met een strafschop de kans om een voorsprong op het bord te zetten. Noordscheschut-keeper Wiebe Zinger pakte hem echter vakkundig en bespaarde zijn ploeg een nederlaag.In de blessuretijd had Noordscheschut genoegen genomen met een punt, maar Nick Koster brak nog éénmaal door en schoof de bal binnen. Hierdoor ging de volle buit alsnog naar de thuisploeg. “Dit is natuurlijk ongekend en bijzonder dat we drie wedstrijden op rij in de laatste minuut of in de laatste seconde kunnen beslissen,”geeft Van Meel aan. “Dat is een teken van de drive in onze ploeg om voor de goal te blijven komen en de overwinning te pakken. Het is een compliment voor mijn ploeg dat ze de rust weten te bewaren in de slotfase. De ontlading bij de goal van Koster was natuurlijk groot.”Door de overwinning gaat de blauwe formatie met veel vertrouwen richting het derby-duel met HZVV, die voor volgende week op het programma staat. “De jongens hoef ik niet meer te motiveren voor de wedstrijd tegen HZVV. Dat wordt weer een mooie partij,” aldus de trainer.Door de zege op Drachtster Boys schuift Noordscheschut op naar de zevende plaats in de stand van de 1e klasse E