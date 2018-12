Opnieuw puntverlies voor koploper HZVV in Groningen

VOETBAL - Regerend koploper in de 1e klasse E, HZVV, is er tegen vv Groningen opnieuw niet in geslaagd om te winnen. In de provinciehoofdstad kwamen de Hoogeveners niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

Gelijkspel brengt ACV niet verder

Late zege voor Noordscheschut: ‘Ongekend’

Terechte winst voor SCN in topper van 4E

HZVV begon volgens trainer Gert van Duinen goed aan de wedstrijd, waarin zijn ploeg de meeste kansen creëerde. Toch was de eerste treffer voor Groningen, waarmee ze de bezoekers verrasten. “Een lange bal van achteruit schatten de verdedigers verkeerd in en ze lieten hem lopen. Er was toch een spits die reageerde en zo oog in oog met de keeper kwam en raak schoot,” was de uitleg van Van Duinen.Een tweede treffer ontstond eveneens uit een verwarrende situatie, maar ook de verdediging van HZVV liet nogal te wensen over. Dat zorgde voor frustratie in de kleedkamer tijdens de rust, wat de ploeg in de tweede helft kon omzetten in energie.“De tweede helft hebben we met veel energie gespeeld en met veel dreiging.” vertelt de trainer. Uiteindelijk leidde het opschakelen tot een treffer van Yoran Popovic en even later maakte Fabian Stevens de gelijkmaker. “Dan is het nog een wonder dat de 3-2 niet viel. We schoten meerdere malen op de keeper en met veel vliegwerk hield Groningen het vol.”Door het gelijkspel mag HZVV slechts één punt bijschrijven. Daarmee blijven ze nog altijd koploper, want Winsum speelde gelijk bij Zeerobben. Oranje Nassau won wel, en staat nu vijf punten achter HZVV. “Toch voelt dit gelijkspel als twee punten verloren. We hadden veel verder voor kunnen staan. Gelukkig had een verlies nog slechter geweest,” sloot Van Duinen af.