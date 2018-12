Deel dit artikel:













FC Emmen op tandvlees naar punt bij subtopper Vitesse Cavlan juicht na de gelijkmaker bij Vitesse (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen kreeg dit seizoen al vaak te weinig, maar vandaag mocht de formatie van trainer Dick Lukkien niet mopperen met het gelijkspel tegen Vitesse: 1-1. De thuisclub kreeg vlak voor tijd namelijk nog een strafschop, maar die was niet besteed aan Bryan Linssen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Emmen is door het puntje één plek geklommen, naar p plek 13 met 14 punten uit 14 duels.



Dramatische start

FC Emmen startte dramatisch in GelreDome. De formatie van trainer Dick Lukkien kreeg maar geen druk op de bal en de thuisclub speelde de eerste twintig minuten vrijwel continu op de helft van de Drentse club. Gek genoeg leverde die omsingeling geen levensgrote kansen op alhoewel Odegaard wel twee keer dichtbij een goal was.



Goal Linssen

Uitgerekend op het moment dat Emmen meer grip kreeg op Vitesse en ook aan aanvallen begon te denken kwam de thuisclub op voorsprong. Een voorzet van Roy Beerens mocht simpel worden binnengekopt door Linssen. Een fout van Gersom Klok, die totaal geen contact met de captain van Vitesse maar ook van Tim Siekman die de voorzet veel te gemakkelijk liet geven.



Anco Jansen

FC Emmen herstelde zich naarmate de eerste helft zich vorderde en werd ook dreigender. Anco Jansen was twee keer dichtbij de 1-1, maar zijn pogingen gingen twee keer over (één keer via de vingertoppen van Vitesse-doelman Eduardo).



Goal Cavlan

In de tweede helft was het aanvankelijk weer eenrichtingsverkeer, maar het was Emmen dat het eerst gevaarlijk werd. Sterker nog, de eerste de beste kans was raak. Anco Jansen was de man die de aanval opzette en via een hakje van Alexander Bannink de bal teruglegde op Glenn Bijl. De middenvelder wilde verwoestend uithalen, maar raakte de bal niet echt lekker. Toch was de inzet moeilijk genoeg voor Eduardo, die de bal keerde maar recht voor zijn goal zag belanden. Caner Cavlan was er als de kippen bij en kopte binnen: 1-1.



Door het oog van de naald

Daarna was het voor FC Emmen overleven. De thuisclub zette aan, maar werd pas in de absolute slotfase echt gevaarlijk. Linssen had zich kunnen kronen tot de man of the match, maar dat liet de aanvoerder na. Na 75 minuten werd een inzet van hem van de doellijn gehaald door Klok, in de 87e minuut mocht hij aanleggen vanaf elf meter (na een overtreding van Klok op Alexander Büttner). De linkerspits gleed echter uit en zag de bal over de goal gaan. In blessuretijd had diezelfde Linssen zich kunnen revancheren, maar kopte hij vrij voor doelman Kjell Scherpen slecht in.