Dit is het geheim van de ijsbaan in Noordlaren

IJsvereniging De Hondsrug wil deze winter koste wat kost de eerste marathon op natuurijs organiseren. Daarom gebruikt de vereniging dit jaar een speciale techniek.

"We hebben de baan gespoten met witte wegenverf", vertelt voorzitter van de ijsvereniging Jan-Geert Veldman trots. "De witte kleur houdt de kou vast en het water dat erop komt, verdampt niet zo snel."Veldman deelde zijn geheim met RTV Noord en denkt dat velen de verftactiek zullen gaan volgen. "Als dit bekend wordt, gaat er een schokgolf door de ijswereld. Mensen gaan dit kopiëren", zegt de ijsbaanvoorzitter.De Hondsrug heeft goede hoop dat de eerste marathon op natuurijs deze winter in Noordlaren wordt verreden. Vorig jaar won Haaksbergen de strijd, toen naast Noordlaren ook ijsbanen in Arnhem en Veenoord in de race waren.